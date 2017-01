"OpenSpace", Nadia Toffa: "Inchioderemo i personaggi con le domande della gente"

Nadia, come funziona il programma?

Nel nostro sito www.openspace.it c'è una sorta di classifica con tutti i personaggi protagonisti dell'attualità. Dalle notizie sulle prime pagine dei giornali agli argomenti più discussi in tv e sui social, le persone possono rivolgere le loro domande. Anche le più curiose. I veri protagonisti sono infatti i telespettatori che rivolgono i loro quesiti ai personaggi su Internet. L'obiettivo è quello di andare direttamente dai personaggi, invitarli in studio, e riportare le domande. Si possono anche votare le domande degli altri.



Puoi farci degli esempi sui personaggi?

Basta aprire il nostro sito per rendersene conto. Da Linus via da Twitter a Belen escort in 'Don Matteo' al sindaco che non vuole la serie di 'Gomorra'. Quindi spaziamo dal gossip alla politica, dallo sport alla medicina, ma tutto legato all'attualità. Dalla Meloni che si è scusata su twitter per il manifesto raffigurante la transgender morta suicida alla Ventura ha fatto un appello in arabo ai telespettatori arabi invitandoli a guardare Miss Italia fino ad Andrea Tosatto, autore del nuovo inno del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato ai nostri microfoni che probabilmente ci sono dei grillini anche in Antartide.



Ci sono state domande imbarazzanti?

Tante, io dico sempre che più le domande sono scomode e meno gli ospiti sono comodi.



Non solo domande, si possono anche scegliere dei personaggi?

Sì, anche non necessariamente legati all'attualità. Li mettiamo sul sito e c'è questa classifica, così la gente da casa può votare. E' sempre il pubblico a scegliere.



Sei il volto di molte inchieste e adesso passi dall'altra parte, sei pronta?

Sono iena dentro e fuori e la giacca e la cravatta non me la levo. Continuerò quindi a fare Le Iene. La conduzione per me è una bella sfida, ho sempre cercato di migliorarmi, accetto e mi butto...