"Nemico pubblico" con Will Smith avrà un sequel sotto forma di serie tv

Si allunga la lista degli adattamenti per la tv di film famosi. L'ultimo in ordine di tempo sarà "Nemico Pubblico" diretto da Tony Scott con protagonisti Will Smith e Gene Hackman. La serie ispirata alla pellicola sarà prodotta da Jerry Bruckheimer ("CSI", "Cold Case") per ABC e sarà ambientata nel 2018. Al centro della nuova storia ci saranno un'avvocatessa, una spia governativa e un agente dell'FBI, che saranno coinvolti in una cospirazione globale.