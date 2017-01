"Love Snack", parte su Italia 1 la sketch-com con Matteo Branciamore

Prende il via lunedì 23 gennaio " Love Snack ", la nuova sketch-com di Italia 1 con Matteo Branciamore e Brenda Lodigiani . Andrà in onda in access prime time, dal lunedì al venerdì, per sei settimane. Ambientata nel nuovissimo McDonald's di Marino in provincia di Roma, vede i protagonisti principali alla ricerca dell'anima gemella attraverso appuntamenti nel ristorante.

La location è stata scelta ad hoc, essendo caratterizzata dal servizio al tavolo, dall’angolo McCafé e dai chioschi digitali per l’ordinazione, un posto insomma che può essere occasione di incontro nei diversi momenti della giornata. E infatti i protagonisti della sketch-com incontrano quotidianamente nuovi possibili partner passando in rassegna le situazioni e gli stereotipi più esilaranti, accompagnati da piccoli "equivoci di coppia".



Ospite d’onore del programma è il creator Leonardo Decarli, che ogni settimana arriverà in aiuto dell’amico Matteo per supportarlo nelle sue decisioni d’amore o per creare un po’ di trambusto.



Degni di nota gli originali interventi che chiudono ciascun episodio in cui i 30 utenti vincitori del concorso indetto a ottobre da Mediaset in collaborazione con McDonald’s Italia, raccontano un loro primo appuntamento tragicomico. Questa attività tailor made di branded content è stata sviluppata ad hoc da Publitalia Branded Entertainment - divisione della Direzione Innovation – insieme a McDonald’s Italia , RTI , FTM Entertainment e con la collaborazione dell’agenzia media Omnicom Media Group