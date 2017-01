4 di 10 Facebook

Facebook

"La famiglia Bradford" 34 anni dopo: la carriera degli attori dopo la fine della serie

Dianne Kay (Nancy Bradford) - Per la Kay nel 1979 un ruolo di primo piano nel film "1941: Allarme a Hollywood", di Steven Spielberg. Ha recitato in altre serie ("Starsky and Hutch", "The Love Boat"), per poi ritirarsi dalla carriera di attrice nel 1999.