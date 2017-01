"L'onore il rispetto" torna tra faide mafiose e amori gay. E nel futuro c'è... Bo Derek

Aprirà la nuova stagione fiction di Mediaset con la quarta serie ma la quinta è già in cantiere. " L'onore e il rispetto " resta uno dei titoli di maggiore richiamo per Canale 5 e le nuove storie in arrivo non mancheranno di colpi di scena. "Nella quarta serie ci sarà una storia a sfondo gay - spiega lo sceneggiatore Teodosio Losito - mentre nella quinta ci sarà la mitica Bo Derek che, nonostante i 57 anni, ha ancora un corpo fantastico".

Una nuova stagione ricca di novità quella che attende i fan della saga dei Fortebracci, una stagione che vedrà Tonio, ovvero Gabriel Garko, nei panni del nuovo padrino della cupola dopo la fine della sanguinosa faida che ha portato all'uccisione dei vecchi boss al termine della terza serie. Le novità si potranno notare già dalle new entry nel cast, con volti noti come quello di Lina Sastri, Barbara De Rossi e Stefano Dionisi. Ma poi saranno inseriti elementi nuovi. "Conosco i meccanismi con cui rendere interessante un prodotto tv - spiega Losito -, con Alberto Tarallo, mio socio e compagno di vita, abbiamo inserito anche una storia a sfondo gay in un contesto di mafia, un ambiente dove l'omosessualità è silente e condannata".



E poi ci saranno scene di azione di grande impatto, come quella anticipata da Gabriel Garko a "Sorrisi e Canzoni Tv", dove si butterà da un grattacielo. "Io avrei utilizzato la controfigura - dice lo sceneggiatore -, ma lui non ha voluto. Però vi assicuro che c'era l'artificio e il grattacielo non era vero. Comunque eravamo tutti molto tesi per lui".



Ma il successo dello sceneggiato è tale che, in attesa di vedere in onda la quarta serie si lavora già alla quinta. E anche qui bisogna aspettarsi novità importanti. "Una delle protagoniste sarà la mitica Bo Derek - annuncia Losito -, che nonostante i suoi 57 anni e la statura minuta, ha ancora un corpo fantastico che ho potuto ammirare mentre girava in costume da bagno una scena della quinta serie che stiamo realizzando in questi giorni qui a Roma. Il primo ciak è stato a luglio e si finirà a Natale".