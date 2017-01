“Il Primo dei Primi”, al via il nuovo talent culinario di Canale 5

Domenica 25 settembre , alle ore 10, prende il via la prima di tre puntate de "Il Primo dei Primi” . E' il nuovo cooking show di Canale 5 dedicato esclusivamente al mondo della pasta Made in Italy. Alla conduzione Martina Panagia . I primi piatti da realizzare verranno selezionati dai giudici-chef Francesco Passalacqua e Claudio Sadler , chiamati a valutare le performance dei concorrenti.

In ciascuna delle tre puntate si sfideranno quattro cuochi non professionisti che dovranno preparare i piatti del “Barilla Pasta World Championship 2016”. Alla fine di questa gara a eliminazione diretta rimarrà un solo concorrente che si aggiudicherà come premio finale un’esperienza gastronomica targata “Academia Barilla”: un corso di cucina avanzato, dei food tour esclusivi e degustazioni nei migliori ristoranti stellati.



In concomitanza con il programma andranno in onda domenica pomeriggio tre puntate speciali su LA5 che racconteranno, in versione food tutorial, le video ricette degli chef del PWC.