"Il giallo della settimana", il delitto di Trifone e Teresa a Pordenone

Torna nella nuova puntata de "Il Giallo della Settimana", in onda sabato 8 aprile alle 22 su Tgcom24, il delitto di Trifone e Teresa, i due fidanzati uccisi all'uscita della palestra a Pordenone. Remo Croci si occupa del processo in corso al Tribunale di Udine, che vede Giosuè Ruotolo unico imputato per questo duplice omicidio.