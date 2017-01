"Grey’s Anatomy", terzo figlio per Ellen Pompeo

Il 2016 è stato un anno molto positivo per Ellen Pompeo. Dopo essere diventata una delle attrici più pagate del piccolo schermo con la firma di un contratto da 300mila dollari a puntata per "Grey's Anatomy", è arrivato un altro figlio. L'attrice e il marito Chris Yvery sono diventati genitori per la terza volta, di un maschietto. L'annuncio via social, con un tenero scatto, e una comunicato del suo portavoce: "La famiglia e il bambino stanno alla grande".