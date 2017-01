"Friends", reunion di tutto il cast a 12 anni dalla chiusura della sit-com

Ci hanno provato in mille modi e finora tutti i tentativi son stati vani. A 12 anni dalla fine della serie cult, c'è una data, il 21 febbraio, annunciata dalla Nbc. I sei protagonisti di "Friends" saranno infatti al centro di una reunion, in omaggio al regista James Burrows. Uno speciale di due ore in cui vederemo di nuovo insieme compariranno Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.