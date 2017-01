"Friends", Jennifer Aniston piange in tv: "I 10 anni migliori della nostra carriera"

E' andata in onda l'attesissima reunion del cast di " Friends" , durante lo speciale trasmesso su Nbc per festeggiare i mille episodi tv diretti dal regista James Burrows . Phoebe , Ross , Monica , Joey e Rachel , seduti sullo stesso divano, hanno scherzato, ricordato i vecchi tempi sul set e rivelato: "Burrows ci ha regalato l'opportunità di una vita e i 10 migliori anni della nostra carriera". Commozione per Jennifer Aniston .

Sul palco il cast non è proprio al completo, come già annunciato: mancava Matthew Perry, che però ha mandato un video messaggio da Londra, dove è impegnato a teatro. Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston, intervistati dal conduttore Andy Cohen, hanno raccontano come sono diventati amici per davvero, rivelando alcune curiosità come l'abitudine di guardare gli episodi insieme, scambiarsi consigli, pranzare ogni giorno a base di insalate.