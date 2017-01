"Friends", reunion per il cast della sitcom: ecco la foto dell'incontro

Dopo 12 anni si sono ritrovati, per un'unica serata, i protagonisti di "Friends" : Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc e David Schwimmer . Grande assente Matthew Perry , impegnato a Londra. Insieme a loro, il cast di "The Big Bang Theory" . A immortalare l'incontro uno scatto condiviso su Instagram , anteprima dello speciale in onda il 21 febbraio sulla Nbc , dedicato alla carriera di James Burrows, regista di 15 episodi della serie.

La foto è stata condivisa sui social da Johnny Galecki e Kaley Cuoco, attori di un'altra serie di successo del regista, "The Big Bang Theory". Burrows ha vinto 10 Emmy dirigendo indimenticabili sitcom come "Cheers" ("Cin Cin" in Italia) , "Frasier" e "Will e Grace". Recentemente ha firmato il suo episodio numero 1000, dietro la telecamera.



"Friends" ha debuttato nel 1994, proseguendo per dieci stagioni, fino al 2004. Ha lanciato a Hollywood tutti gli attori, che da perfetti sconosciuti sono diventati vere e proprie star.