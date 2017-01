"Caduta libera" riparte su Canale 5 con una puntata speciale

Quest'anno il programma introduce delle novità che rendono la gara ancor più entusiasmante. Innanzitutto torna la figura del Campione che da tanto mancava nei quiz. Il vincitore di "Caduta libera", infatti, potrà tornare nelle puntate successive per difendere il suo titolo. Inoltre, il gioco finale diventa ancor più avvincente; il concorrente avrà a disposizione tre minuti per rispondere a 10 domande e potersi aggiudicare fino a 300.000 euro.



"Caduta Libera", basato sul format israeliano "Still Standing", è andato in onda in dodici paesi del mondo tra cui Cina, Stati Uniti Spagna e Belgio. Le diaboliche botole sono per molti ma non per tutti. I concorrenti, per poter partecipare, devono infatti avere meno di 55 anni, pesare meno di cento chili e non soffrire di cuore o di mal di schiena e, infine, bandito il tacco 12. A "Caduta Libera" si gioca solo in 'ballerine'.