"Beverly Hills 90210", paura per Luke Perry: "Ho rischiato il cancro al colon"

Se l'è vista brutta Luke Perry , famoso per il ruolo del bad boy Dylan nella serie tv " Beeverly Hills 90210 ". Nel 2015 l'ex idolo delle teenager ha infatti scoperto grazie ad una colonscopia di avere alcune lesioni precancerose . La visita di controllo l'ha salvato da conseguenze più serie e proprio per questo ha lanciato un appello: "Sono 23 milioni gli americani che non si sono sottoposti allo screening di cui avrebbero bisogno".

L'attore è particolarmente attivo sui temi che riguardano la prevenzione da quando la moglie di un suo amico d'infanzia è morta a causa del cancro al colon-retto. Oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, Perry collabora con la Fight Colorectal Cancer e sostiene la raccolta fondi per la ricerca.



Quello al colon retto è la seconda forma letale di cancro e non colpisce più solo gli ultra cinquantenni, ma anche le fasce più giovani della popolazione. Secondo la American Cancer Society i millenials (nati tra i primi anni '80 e i primi anni 2000) sono infatti due volte più a rischio per il tumore al colon e ben quattro volte per quello al retto, rispetto alla generazione dei baby boomers (nati tra la metà degli anni '40 e la metà degli anni '60).