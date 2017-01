2 aprile 2015 "Amici", il serale pronto al via: un cast di stelle alla caccia del talento migliore Parte l'11 aprile, in prima serata su Canale 5, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella prima puntata in giuria Renato Zero e Biagio Antonacci come giudice aggiunto. Dalla seconda arriverà Loredana Bertè Tweet google 0 Invia ad un amico

15:13 - L'avventura del serale 2015 di "Amici" è ufficialmente partita. La nuova edizione, al via sabato 11 aprile in prima serata Canale 5, è stata presentata a Roma. "Vogliamo portare ogni anno qualcosa di nuovo - ha detto Maria De Filippi -, quest'anno ci sono Elisa ed Emma: la prima mi ha aperto un mondo, la seconda è cambiata e cresciuta". Con Renato Zero, Francesco Renga e Sabrina Ferilli, il quarto giudice della prima puntata sarà Biagio Antonacci.

Un classico che va avanti da 14 anni, mutando pelle a ogni edizione per non ripetersi e tenere alta la tensione, sia tra chi guarda il programma da casa sia chi lo fa in studio. Quest'anno i cambiamenti più evidenti sono sul fronte della giuria, mutata per due terzi, e destinata a non restare immutata nemmeno nel corso del programma: dalla seconda puntata entrerà infatti a farne parte Loredana Bertè, sostituendo Renato Zero. E su quello dei coach, non più capitani di squadre concorrenti ma direttori artistici con un abbassamento del livello di conflittualità per puntare più chiaramente sulla performance e le doti dei ragazzi in gara.



"Finalmente sparisce l’essere nemiche, capitane di squadre diverse - dice Emma -. 'Amici' è un viaggio nella stessa direzione con due poltrone attaccate". Se la De Filippi mette l'accento su come Emma sia cresciuta e cambiata, complice anche l'ultima esperienza sanremese e un anno di trionfi a livello discografico, il (primo) volto inedito di questa edizione è Elisa. "Mi ha aperto un mondo - spiega Maria -. Ho visto una professionista stare tutto il giorno in sala coi ragazzi, fino all'una di notte. Con i miei collaboratori che guardavano dai monitor, disperati".



Tanto per la cantante di Monfalcone che per Francesco Renga, new entry in giuria, l'esperienza del talent non solo è nuova ma fino a qualche tempo fa qualcosa di impensabile. "Non è stato semplice per me arrivare qui, all'inizio ero diffidente verso i talent - spiega lui -. Cominciare una carriera artistica in televisione mi sembra un ossimoro. Poi ho capito che le cose stanno andando sempre più in questa direzione". "Non guardo la tv da tempo - dice invece Elisa -, non ho mai guardato 'Amici'. Ho accettato perché sentivo che c'era qualcosa di vivo. La scintilla è scoccata quando sono venuta ospite".



Nel cast ci sarà anche l'attrice Virginia Raffaele, il cui ruolo resta però ancora misterioso. "E' un grande talento - dice la De Filippi -, mi è stato chiesto di non dire che cosa farà e manteniamo il riserbo". Mentre resta in forse la presenza di Roberto Saviano. "Questa probabilità potrebbe realizzarsi alla prima puntata - spiega la conduttrice -. Ma dico pare perché sappiamo la vita che conduce". In attesa della conferma per lo scrittore, le certezze sugli ospiti della prima puntata si chiamano Modà e Gianni Morandi.



Le squadre e i professori - Dodici i ragazzi che hanno accesso al serale. Nella squadra Blu di Elisa ci saranno i ballerini Giorgio, Virginia e Michele; la cantante Paola, il cantautore Luca e la band The Kolors. In quella Bianca di Emma invece ci sono i ballerini Klaudia, Christian e Shaila; i cantanti Valentina, Davide e il rapper Briga. Ad affiancare i Direttori Artistici gli 8 Professori che hanno lavorato fino a oggi con i ragazzi. Per la squadra Bianca Grazia Di Michele, Carlo di Francesco, Kledi Kadiu e Alessandra Celentano; per la squadra Blu: Francesco Sarcina, Rudy Zerbi, Garrison Rochelle e Veronica Peparini. Il direttore artistico e coreografo del programma è Giuliano Peparini.



Un programma social - Se il successo televisivo è ormai consolidato da anni, "Amici" si è sempre più consolidato anche nel Web, rivelandosi il programma più social di Mediaset, attraverso i profili ufficiali di Twitter, Instagram, Facebook e grazie a Witty Tv che segue 24 ore su 24 i ragazzi durante il programma. Da gennaio 2013, anno in cui sono stati aperti i profili ufficiali della trasmissione, ad oggi la pagina Facebook ha raggiunto1 milione e 650 mila fan, su Twitter il profilo @AmiciUfficiale conta 220.000 follower e su Instagram i fan sono oltre 218.000.