"American Horror Story", rinnovata per altre due stagione la serie tv

Gli spettatori dagli stomaci forti saranno felici. L'emittente FX ha annunciato di aver ordinato la produzione di due nuove stagioni, l'ottava e la nona, della serie antologica "American Horror Story" . Andranno in onda rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Intanto come successo con la sesta stagione, anche la settima, che arriverà in tv nell'autunno del 2017, non si svelerà in anticipo. Non è stato rivelato se la nona sarà l’ultima della serie tv.

John Landgraf, il CEO di FX Networks and FX Productions, dopo l’annuncio dei due nuovi capitoli, ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Ogni nuovo capitolo è un evento culturale, amato per ogni novità nell'invenzione narrativa, nello stile, nel cast e nella trama". Per poi aggiungere: "Siamo davvero entusiasti del fatto che Ryan Murphy, Brad Falchuk e l’intera squadra creativa continueranno a regalare un’innovativa e attesa nuova stagione di American Horror Story anche negli anni a venire".



Con 15 Emmy vinti in totale, più i Golden Globe e gli AFI Award, "American Horror Story" si è dimostrata negli anni ottimo prodotto in termini di ascolti, con l'ultima stagione che ha toccato punte di 11 milioni di spettatori a puntata, confermandosi la miniserie più seguita per un canale via cavo.