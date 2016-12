Vuelta 2016, 11a tappa: spettacolo Froome, Quintana tiene

Il graffio del Cannibale. Chris Froome vince l'11esima tappa della Vuelta 2016 e conferma di voler dare battaglia a Nairo Quintana fino all'ultimo giorno del Giro di Spagna: il britannico del Team Sky trionfa a Pena Cabarga ma non riesce a guadagnare in classifica sul colombiano della Movistar, unico a tenere sullo scatto finale del vincitore dell'ultimo Tour de France. Perde invece 6" lo spagnolo Alejandro Valverde.

Il feeling di Froome per Pena Cabarga è cosa nota: proprio qui, nel 2011, vinse la prima tappa importante in carriera cominciando quella cavalcata che l'avrebbe poi portato ad affermarsi come uno dei migliori ciclisti dell'ultimo lustro. Ed è qui che Froome prova a riaprire definitivamente una Vuelta che di chiuso continua ad avere ben poco. Quintana è in forma strepitosa e offre un'altra dimostrazione di forza, resistendo all'assalto di Froome e concedendogli solo la vittoria di tappa.



Bravo anche Valverde, che si mette a ruota del primo attacco di Estaban Chaves (Orica GreenEDGE) e alla fine concede solo 6" secondi al duo di testa: lo spagnolo, in classifica generale, è al momento terzo a 1'05" da Quintana, mentre Froome è secondo a 54". Ci aspetta un finale di Vuelta scintillante, coi tre big a contendersi l'ultimo grande giro di stagione. A partire già da giovedì: in programma la dodicesima tappa da Las Corrales de Buelna a Bilbao, con doppio passaggio finale dal Vivero (4 chilometri all'8,5% di pendenza media).