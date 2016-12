Vuelta 2016, 10a tappa: Quintana esagerato, è di nuovo in maglia rossa

Nairo Quintana trionfa in solitaria nella 10a tappa della Vuelta di Spagna, di 188.7 chilometri da Lugones con arrivo in salita a Lagos de Covadonga. Il colombiano della Movistar si riappropria dopo un solo giorno della maglia rossa strappandola a De La Cruz. Secondo posto per l'olandese Robert Gesink (Lotto Nl-Jumbo), terzo un sontuoso Chris Froome (Sky) che, nonostante un momento di difficoltà, recupera terreno e perde solo 25" da Quintana.

La Vuelta torna dopo un anno di assenza a Lagos de Covadonga, una delle salite più frequentate delle ultime edizioni. La fuga di giornata è composta da 16 corridori tra cui due italiani, il solito Moreno Moser (Cannondale) e Fabio Felline (Trek-Segafredo). La corsa si infiamma sull'ascesa conclusiva con l'olandese Robert Gesink che prova ad involarsi tutto solo verso il traguardo ma nel gruppo dei migliori si accende la bagarre. Contador e Quintana fanno un ritmo forsennato e si liberano di Valverde e della maglia rossa De La Cruz.



Froome sembra in difficoltà ma a 4,5 chilometri dalla fine schiaccia il piede sull'acceleratore e recupera terreno prezioso a tutta velocità. Quintana è in forma smagliante, si libera di tutti gli altri corridori, supera Gesink e trionfa in solitaria riprendendosi la maglia rossa. L'olandese arriva comunque secondo davanti a un Froome sempre combattivo. A seguire Fraile, Valverde e Scarponi mentre Contador si pianta nell'ultimo tratto chiudendo solo ottavo. In classifica generale Quintana ha ora un vantaggio di 57" su Valverde e 58" su Froome. Il primo degli azzurri è Scarponi, nono a +3'14".