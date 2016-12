Tour 2015, 19a tappa: finalmente Nibali, capolavoro a La Toussuire

Nella 19esima tappa del Tour de France, da Saint Jean de Maurienne a La Toussuire, va in scena lo show di Vincenzo Nibali . Lo Squalo dello Stretto trionfa in solitaria nella frazione regina delle Alpi precedendo di 44 secondi Nairo Quintana e di oltre un minuto Chris Froome che mantiene la maglia gialla. Quinta vittoria in carriera alla Grande Boucle per Nibali che sale in quarta posizione nella classifica generale.

NIBALI: "AGGREDITO VERBALMENTE DA FROOME""Froome mi ha aggredito con parole dure sul pullman dopo la tappa". Il grande eroe di giornata al Tour de France, Vincenzo Nibali, rivela un retroscena increscioso avvenuto al termine della tappa. L'inglese in maglia gialla si sarebbe infuriato con lo Squalo dello Stretto, accusandolo di essere scattato proprio nel momento di un guaio meccanico alla sua bici. "Non sapevo niente di quello che era successo", spiega Nibali. Il campione italiano dell'Astana non vuole però rivelare le parole di Froome: "Non le riferisco, sono state troppo dure, troppo ingiuste per essere ripetute". Per Nibali è comunque un giorno di festa per la sua quinta affermazione in carriera al Tour: "Sappiamo che la prima settimana è stata nera, è una vittoria per me, per la mia famiglia e per l'Italia. Era importante per la tappa, guadagnare qualcosa in classifica era difficile, domani è dura con l'Alpe d'Huez, ma ci proveremo".