Us Open: impresa Giannessi, ora c'è Wawrinka

E' Alessando Giannessi l'unica nota lieta per i colori azzurri nel primo martedì degli Us Open 2016 , quarto ed ultimo Slam di stagione in programma sul cemento di Flushing Meadows. Lo spezzino, alla prima apparizione in un grande torneo, sconfigge l'americano Denis Kudla e accede al secondo turno, dove affronterà lo svizzero Stan Wawrinka . Vengono invece eliminati Thomas Fabbiano, Camila Giorgi e Karin Knapp .

Enorme soddisfazione per Giannessi, proveniente dalle qualificazioni e all'esordio nel tabellone principale di uno Slam. Il 26enne di La Spezia, numero 243 al mondo, si ritrova di fronte il padrone di casa Kudla (128): era stato proprio l'americano ad impedirgli il passaggio al tabellone principale a Roma, l'azzurro gli restituisce pan per focaccia e si guadagna il secondo turno con uno 0-6, 6-4, 6-1, 1-6, 6-0 in quasi tre ore d'incontro. Ora per Giannessi c'è uno scoglio insormontabile, lo svizzero Wawrinka.



Per il resto la giornata italiana è una piccola 'Caporetto'. Tra gli uomini abbandona al primo turno Thomas Fabbiano, sconfitto 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 dal russo Karen Khachanov. Non va meglio alle donne azzurre: tra di loro resta in corsa solo la finalista della scorsa edizione Roberta Vinci, nella giornata di oggi vengono eliminate sia Camila Giorgi (7-5, 6-7, 6-1 contro l'australiana Samantha Stosur) sia Karin Knapp (netto 6-4, 6-2 subito dalla svedese Johanna Larsson).