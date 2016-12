Tennis, Us Open: Vinci lotta ma crolla, Kerber in semifinale

Ha fatto tutto quello che poteva, provando ad impensierie la fortissima avversaria grazie alla varietà dei colpi, e riuscendoci per un set. Alla fine però Roberta Vinci deve alzare bandiera bianca, col rammarico di non essersi potuta giocare questo importante match al massimo della condizione. Tutt'altro: il problema fisico, che la condiziona dall'inizio del torneo, non le permette di spingere al massimo il servizio. Così la Kerber, campionessa in carica agli Australian Open e a caccia del trono mondiale sfuggitole per un soffio due settimane fa a Cincinnati, può approfittarne nei momenti chiave della sfida. Il rammarico però resta, soprattutto perché nel primo set Roberta si era ritrovata al servizio avanti 5-4, arrivando a due punti dal set. Poi, nel dodicesimo gioco, è stato addirittura un fallo di piede sulla seconda a condannarla: la 33enne tarantina accusa il colpo e nel secondo non c'è più partita. Lo strepitoso passante di rovescio con cui salva il primo match point è il simbolo di un'atleta che ha comunque combattuto fino alla fine: Angelique le stringe la mano e vola in semifinale, dove sfiderà la vincente di Wozniacki-Sevastova.