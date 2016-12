Suarez, il giorno della verità: oggi si decide la squalifica

13:23 - Gli sponsor che se ne vanno e il Mondiale che potrebbe scivolargli via. Luis Suarez saprà oggi di che morte morire, quanto gli costerà il morso a Chiellini. In termini sportivi e anche sotto l'aspetto economico. La Fifa, che aveva immediatamente aperto un fascicolo per fare chiarezza su quanto accaduto nei minuti finali di Italia-Uruguay, darà infatti il suo responso. Un responso che potrebbe, o forse banalmente dovrebbe, calare la serranda sul Brasile del Pistolero.

Il caso sarà analizzato oggi e oggi si metterà mano alla prova tv. Se il morso dovesse essere confermato e considerato volontario, Suarez sarà costretto a dire addio al Mondiale. Da regolamento la squalifica andrebbe infatti da un minimo di tre partite a un massimo di due anni. Tassotti, la cui gomitata a Luis Enrique a Usa '94 fa in tal senso giurisprudenza, "se la cavò", si fa per dire, con otto turni di stop. Ecco, Suarez va verso qualcosa del genere.Il tutto, ovviamente, a meno che non verrà presa per buona la difesa dell'Uruguay che nega il morso, innanzitutto, e, attraverso un'inquadratura da dietro, lo definisce alla peggio involontario, frutto di una caduta. "Suarez - dicono - non ha fatto nulla di sbagliato e lo dimostreremo". Lo vedremo. Chi non ha visto è invece il presidente uruguaiano Mujica: "Io non ho visto Luis Suarez mordere nessuno". E ancora: "Mi hanno insegnato che nel calcio si fa quello che comanda l'arbitro. Se poi andiamo a vedere quello che trasmette la televisione, allora ci sono un sacco di rigori e di palle messe con la mano che dovrebbero essere puniti e non lo sono. Sicché, mi spiace ma è andata così. Le critiche per gli atteggiamenti di Suarez? Non lo abbiamo scelto come filosofo, né come meccanico né per avere delle belle maniere: è un eccellente calciatore".



Intanto, dopo 888poker, anche l'Adidas potrebbe lasciare "in mutande" l'uruguaiano. Il famoso marchio starebbe infatti decidendo di sciogliere il contratto con Suarez dopo l'ennesimo comportamento antisportivo.