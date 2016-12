Mordi anche tu Suarez... con la sua pizza

17:56 - La vendetta è un piatto che va servito... caldo. Meglio se con pomodoro e mozzarella. Non è un delirio, ma la nuova pizza Suarez: ideata da "Just Eat", colosso della consegna a domicilio, e realizzata dal food artist Prudence Staite, la pizza raffigura il "Pistolero" con le fauci spalancate, vista la sua "attitudine" al morso agli avversari. Gli ingredienti? Peperoncini super piccanti, olive nere, cipolla rossa e prosciutto.

Il nome ufficiale della nuova pizza sarà "Uruguayan Hot", sia per la forza dei peperoncini (della qualità Scotch Bonnet, tra i più piccanti al mondo), sia per il temperamento del giocatore a cui è stata dedicata. Il Marketing Manager di Just Eat, Nick Grosoli, ha così commentato l'idea: "Conosciamo il background del giocatore e ci aspettavamo un episodio del genere: da oggi tutti possiamo vendicarci, ma con più gusto!". Chissà, una pizza magari era proprio quello di cui aveva bisogno Suarez prima della partita, per evitare l'attacco a Chiellini: ma si sa, giocare all'ora di pranzo ha delle controindicazioni...