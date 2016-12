Italia-Uruguay, la Fifa apre un'inchiesta sul morso di Suarez

10:46 - A poche ore dalla fine di Italia-Uruguay, la responsabile della comunicazione della Fifa, Segolene Valentin, ha annunciato che è stata aperta un'inchiesta sul morso di Luis Suarez a Giorgio Chiellini. "La Fifa sentirà i direttori di gara e metterà insieme gli elementi necessari e poi prenderà una decisione per fare una valutazione sul caso", ha spiegato la portavoce. Intanto il gesto del Pistolero è finito sui media di tutto il mondo.

Dal suo canto, una parte della stampa di Montevideo difende Suarez: per il quotidiano El Pais a Luis è "scappata la bocca". Altri invece analizzano quanto è successo con più imparzialità ("Oggi Suarez è stato recidivo"), ricordando anche la maxi-sanzione (dieci giornate) inflitta nell'aprile scorso all'attaccante del Liverpool a causa del morso dato durante un incontro della Premier League al difensore del Chelsea Branislav Ivanovic e le otto giornate ai tempi dell'Ajax per un episodio simile.



Diverso invece il trattamento riservato a SUarez nel resto del mondo. Nella vicina Buenos Aires, il quotidiano sportivo Olè titola "Hannibal Suarez". E sui social network la stella del Liverpool è già diventato una "star", con tanto di fotomontaggi. Qualcuno lo definisce "Vampiro", altri "Dracula". Per gli amanti del genere, su Twitter e Facebook c'è solo l'imbarazzo della scelta. In poche ore il morso di Suarez è diventato virale.



Si va dal fotomontaggio del Pistolero con i dentoni alla Dracula, all'attaccante che d'ora in poi dovrà scendere in campo col collarino di plastica, simile a quelli che i cani devono portare per evitare di grattarsi. Su Betfair c'è anche un Luis Suarez in veste di Hannibal Lecter, o anche chi ricorda Mike Tyson, il pugile che nel 1997 a Las Vegas tentò di strappare un orecchio al suo avversario campione del mondo Evander Holyfield. Sempre sul social network il centrocampista della nazionale algerina Adle'ne Guedioura è stato tra i primi ad intervenire, con due cinguettii di seguito. Prima "Suarez Vampiro". Poi: "E' vaccinato Suarez? Sono seriamente preoccupato per Chiellini". Per il morso di Suarez, infine, si è scomodato anche l'ex campione di tennis statunitense John McEnroe, ritirando fuori la sua famosa frase rivolta agli arbitri, da lui quasi sistematicamente contestati in tutti i torni del Grande Slam: "Suarez, you cannot be serious!!!"