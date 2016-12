12 luglio 2014 Brasile 2014, nuovi Byron Moreno crescono: gare segnate da tanti errori arbitrali In campo non solo gol ed emozioni: a far discutere sono le prestazioni scadenti di arbitri e assistenti Tweet google 0 Invia ad un amico

23:40 - Il presidente della Fifa Sepp Blatter è da sempre il nemico numero 1 della tecnologia in campo. In passato non sono bastate le prestazioni di arbitri come Byron Moreno a smuoverlo dalla sua posizione. Questi Mondiali sono partiti all'insegna degli errori arbitrali, tanti e gravi. Quello del giapponese Nishimura nella gara d'esordio è solo il primo di quella che sembra essere una lunga serie. Chissà se basterà a fargli cambiare idea.