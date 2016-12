Parte la corsa alla panchina dell'Italia

07:45 - Un terremoto, che azzera tutto, i vertici del calcio italiano e della nostra Nazionale. Un'eliminazione anticipata, che poi è il fallimento di un progetto tecnico e porta, con coerenza, alle inevitabili dimissioni di tutti. Dimissioni di Giancarlo Abete, il presidente della Figc, e di Cesare Prandelli , entrambe irrevocabili. Anche se il nostro ormai, ex numero uno federale, si augura che quelle del ct non siano tali. Prandelli ha però deciso. Anzi, era un po' nell'aria, che in caso di mancata qualificazione la sua scelta sarebbe stata questa. Ora tutto è diventato ufficiale. A questo punto il suo addio anticipato apre nuovi scenari. Serve una riflessione, riordinare le idee e ripartire, cercando di prendere la strada più giusta, senza farsi cogliere dall'ansia o dalla frenesia.

Ci sarà da pensare al dopo Abete, ma soprattutto a chi si occuperà del nuovo corso della Nazionale. Il favorito è Massimiliano Allegri, che per le sue caratteristiche potrebbe dare continuità al lavoro iniziato da Prandelli.



Poi ci sono Roberto Mancini, che si è appena liberato dal Galatasaray, oltre a Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Appena dietro Alberto Zaccheroni, che viene dall'esperienza alla guida della nazionale Giapponese. Da non sottovalutare nemmeno la pista Claudio Ranieri, libero dopo l'esperienza al Monaco. Per ora solo ipotesi ma anche una certezza, la rivoluzione è appena cominciata.