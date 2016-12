Italia, Chiellini attacca l'arbitro: "Una vergogna, ha condizionato il match"

22:53 - Dopo la sconfitta con l'Uruguay e l'addio ai Mondiali, Chiellini indica il colpevole della debacle azzurra. "Purtroppo si parlerà dall'eliminazione dell'Italia, ma c'è stata una disparità di giudizio incredibile. - ha detto il difensore -. L'espulsione di Marchisio è ridicola. Il morso di Suarez? E' stato chiaro, netto, c'è anche il segno". "E' una vergogna, gara decisa dall'arbitro", ha aggiunto.

E' un Chiellini duro quello che si presenta ai microfoni dopo la partita: "Dicono che gli arbitri si documentano sui giocatori ma evidentemente non è così. Si vogliono tutelare i campioni, ma così non si va avanti". "L'arbitro doveva fischiare il fallo di Suarez e dargli il rosso, anche perché simula. Si toccava i denti dopo? Per forza... - ha proseguito -. La Fifa glielo permette, ora vediamo se applicheranno la prova tv". "Non siamo contenti, ma meritavamo solo noi di passare il turno", ha concluso.

BUFFON ATTACCA I GIOVANI

"E' un fallimento, sono triste per la squadra e per la Nazione". Queste le prime parole di Gigi Buffon, capitano azzurro, dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. "Ora dovremo fare tutti un bell'esame di coscienza", ha aggiunto il portiere ritirando il premio di miglior giocatore della partita. "Sono molto triste per noi come movimento calcistico, come gruppo, come singoli giocatori e come Nazione - ha proseguito -. E' il giorno di un fallimento, inutile negarlo o girarci intorno". "C'e' solo frustrazione, avevamo cominciato bene e poi alla fine ci siamo scontrati con la dura realtà - ha spiegato -. Siamo usciti meritatamente". Poi l'attacco ai giovani: "Quello che si pretende è la massima serenità di giudizio da parte di tutti, spesso si sente dire che c'è bisogno di ricambi, che Buffon, Pirlo, De Rossi, Chiellini e Barzagli sono vecchi, la verità è quando c'è da tirare la carretta, questi sono sempre in prima fila. Bisogna rispettare un po' di più loro, non per quello che sono stati, ma per quello che ancora rappresentano. In campo bisogna fare, e non basta il potrebbe fare o magari il farà". "In campo si vede chi c'è. E chi non c'è non c'è", ha concluso. Infine sull'arbitro: "Gli ho detto che stava perdendo la testa: l'espulsione di Marchisio, in una gara così delicata, è stata eccessiva. Il morso di Suarez poteva anche non essere visto, non è quello il problema, ma l'espulsione è stata avventata".

PIRLO, DISCORSO AI COMPAGNI

Intanto, mentre si sfalda il gruppo azzurro con le dimissioni di Prandelli e Abete, ecco che arriva anche l'addio di Andrea Pirlo. Dopo essere passato all'antidoping, il regista della Juve ha chiesto di fare un discorso ai compagni che lo aspettano tutti insieme. All'appello mancava Mario Balotelli, salito sul pullman senza nemmeno attendere, come fatto da tutti gli altri, la conferenza stampa di Prandelli. Il milanista ha poi fatto marcia indietro per ascoltare in silenzio il compagno

VERRATTI QUASI IN LACRIME

"So che ci saranno polemiche, ma noi ce l'abbiamo messa tutta". Così, quasi con le lacrime agli occhi, Marco Verratti ha commentato la sconfitta con l'Uruguay. "Qualcuno ha anche giocato tre Mondiali - ha aggiunto - ma può capitare anche una volta nella vita. E quindi e' un'occasione irripetibile" "Tutti - ha ribadito - ce l'abbiamo messa tutta".

MATERAZZI: "BUFFON HA RAGIONE"

"Buffon ha avuto coraggio nel dire che uscire dopo il girone sarebbe stato un fallimento, aveva ragione. Peccato essere fuori per un calcio piazzato, l'Uruguay ha creato pochissimo". Questa la prima reazione di Marco Materazzi, campione del mondo in maglia azzurra nel 2006.

CRISCITO: "MA CHE SCHIFO E' QUESTO?"

Duro anche il commento di Domenico Criscito su Twitter nel corso della partita. "Ma che schifo è questo", ha scritto sul suo profilo poco dopo l'espulsione di Marchisio.