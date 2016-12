Neymar, Zuniga chiede scusa: "Non volevo fargli male"

23:01 - Subito dopo il suo fallo che è costato il Mondiale a Neymar , Camilo Zuniga ha provato a scusarsi o perlomeno a fare chiarezza sull'entrata. "Si è trattato di un'azione normale. Non avevo certo intenzione di fargli del male - ha assicurato l'esterno della Colombia e del Napoli - . Sul campo do tutto per la maglia del mio paese, ma senza mai la volontà di ferire un avversario". Ma Scolari è furibondo: "Non è stato nemmeno ammonito".

"E' stata una partita che entrambe le squadre volevano vincere - ha aggiunto Zuniga - . Ci sono stati contrasti duri, ma i brasiliani non erano da meno. E' normale. Certo non sono intervenuto con la volontà di fratturargli la colonna. E' una cosa molto triste. E spero che con l'aiuto di Dio non sia qualcosa di più grave, perché tutto il mondo sa che è un grande talento per il Brasile". I tentativi di spiegazione, però, non hanno convinto il popolo brasiliano e dopo le accuse del ct Scolari, sono arrivate quelle, ancor più pesanti, dei media verdeoro. "Il fallo di Zuniga è come quello di Suarez, deve essere punito pesantemente", hanno gridato in coro facendo riferimento al morso dell'uruguaiano nei confronti di Chiellini.

LA LETTERA DI ZUNIGA

Camilo Zuniga, il laterale colombiano autore del fallo su Neymar, infortunato e ormai fuori dai Mondiali brasiliani, ha scritto una lettera di scuse all'attaccante del Brasile e del Barcellona. Come si legge sul sito della Federcalcio colombiana, Zuniga scrive ''mi dispiace per la situazione creatasi dopo una normale azione di gioco, senza cattive intenzioni, voglia di far male o imprudenza da parte mia''. E poi: ''Voglio inviarti un saluto speciale, Neymar. Ti ammiro, ti rispetto e ti considero uno dei migliori calciatori del mondo. Spero di riprenderai in fretta e che tornerai presto''.

ANCHE KOBE BRYANT CONTRO ZUNIGA

La superstar del basket Kobe Bryant, attualmente in vacanza in Grecia, continua a seguire da vicino il Mondiale di calcio, sport di cui è appassionato, e ha voluto dire la sua, con una nota su Facebook, sull'infortunio occorso a Neymar in Brasile-Colombia. "La ginocchiata a Neymar - scrive Byant, che ha visto la partita in televisione - è un esempio pessimo e senza classe di come competere nello sport". Le considerazioni del fuoriclasse dei LA Lakers sono state immediatamente riprese da molti media brasiliani e la federcalcio brasiliana ha comunicato che presenterà un esposto alla Fifa contro l'arbitraggio ricevuto.