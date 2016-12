Neymar ko, Kobe Bryant attacca Zuniga: "Pessimo esempio"

09:57 - La superstar del basket Kobe Bryant, attualmente in vacanza in Grecia, continua a seguire da vicino il Mondiale brasiliano e ha voluto dire la sua, con un messaggio sulla propria pagina Facebook, sull'infortunio occorso a Neymar in Brasile-Colombia. "La ginocchiata a Neymar - scrive Byant - è un esempio pessimo e senza classe di come competere nello sport". La frase del fuoriclasse dei LA Lakers è stata immediatamente ripresa da quasi tutti i media locali, mentre molti in Brasile chiedono che la Fifa apra un'inchiesta su Zuniga come fatto con Suarez in occasione del morso a Chiellini