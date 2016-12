26 giugno 2014 Morso a Chiellini: Suarez interdetto per 4 mesi da tutte le attività calcistiche L'attaccante dell'Uruguay è stato squalificato anche per 9 partite. La Federazione presenta ricorso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:02 - L'attaccante dell'Uruguay Luis Suarez è stato squalificato per 9 partite e interdetto per 4 mesi da qualsiasi attività legata al calcio. E' il provvedimento della Fifa in seguito al morso inflitto dall'uruguaiano a Chiellini durante Italia-Uruguay. Suarez si era avventato sul difensore azzurro e lo aveva morso all'altezza della spalla. L'arbitro non si era accorto di nulla, decisivo l'intervento della prova tv. La Federazione ha annunciato ricorso.

E' già finito quindi il Mondiale del Pistolero, che salterà le prossime 9 gare disputate dalla Celeste (a partire da quella di ottavi di finale con la Colombia). La squalifica, come detto, varrà anche per qualsiasi altra competizione a livello di club nei prossimi quattro mesi. Di proprietà del Liverpool, il giocatore dovrà rinunciare a nove giornate di Premier e tre di Champions. Suarez, durante questa fase, non potrà andare allo stadio, né svolgere alcun tipo di attività amministrativa legata al calcio. Non è stato invece applicato l'articolo 23 del codice Fifa, quello relativo al divieto di trasferimento. Per questo il Barça, anche nella sessione estiva del mercato, potrà aprire un trattativa con il Liverpool e acquistare il cartellino dell'attaccante. Inoltre per Suarez c'è una multa di 100mila franchi svizzeri (circa 82mila euro).

URUGUAY, GOVERNO: "SANZIONE SPROPORZIONATA"

"Sproporzionata": così il governo dell'Uruguay ha definito la maxi-squalifica della Fifa contro Luis Suarez. A precisarlo su Twitter è la ministro al turismo e lo sport, Liliam Kechichian. Nel ricordare che in passato "ci sono stati altri comportamenti inappropriati" da parte dei giocatori di calcio, la Kechichian ha sottolineato che quello che ora preoccupa le autorità uruguaiane e' lo stato d'animo di Suarez: "Lui vive di calcio, ama il calcio e per quattro mesi non potrà fare nulla. Sono preoccupata su come riusciremo ad aiutarlo in quanto persona", ha precisato. Suarez è "un bravo giocatore, un buon ragazzo e un buon padre che ha costruito una bella famiglia", ha aggiunto puntualizzando che la sanzione della Fifa "è di una durezza sproporzionata, non solo per le nove partite ma anche perché pare più una condanna che una sanzione, sanzione che d'altra parte - ha concluso - allontana Suarez persino dagli allenamenti".



Il Liverpool ha affidato la sua replica a uno stringato comunicato: "Il Liverpool Football Club aspetta di vedere e analizzare il report della Commissione Disciplinare della Fifa prima di esprimere qualsiasi commento" spiega l'amministratore delegato del club, Ian Ayre.