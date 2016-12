Suarez ha detto sì al Barcellona

17:46 - Luis Suarez ha scelto: la sua prossima squadra sarà il Barcellona, che ha battuto la concorrenza del Real Madrid ma non ha ancora chiuso la partita. Dopo il sì del giocatore, come riporta 'Marca', serve quello del Liverpool, che non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede 87,5 milioni di euro. Il Barça ha avviato i contatti con il club di Anfield e nelle prossime ore proverà a inserire nella trattativa una contropartita tecnica.

L'obiettivo è abbassare il prezzo e, secondo il quotidiano spagnolo, il presidente catalano Bertomeu non è disposto a spendere più di 60 milioni cash. Per arrivare alla richiesta iniziale del Liverpool servono grossi nomi: il più papabile è quello di Alexis Sanchez, che piace molto a Rodgers, manager dei Reds. Ma anche Tello, Pedro e Song potrebbero tornare utili. Giocatori di un certo spessore che garantirebbero al Liverpool anche un importante ricambio tecnico. Superato quest'ultimo ostacolo, si potrà celebrare il matrimonio dell'estate: il Pistolero sbarca in Spagna, dove guadagnerà più dei 10 milioni annui percepiti attualmente nel Merseyside. La lunga squalifica della Fifa , però, potrebbe rimescolare le carte della trattativa.