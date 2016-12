Italia, Destro rifiuta il ruolo di riserva

14:56 - Dopo la buona stagione con la sua Roma sperava di riuscire a ritagliarsi uno spazio anche ai Mondiali. Anzi, più che sperare, forse, era convinto di meritarsi una maglia, la convocazione tra i 23 certi di restare in Brasile fino alla fine. Per questo ha reagito male e risposto nel peggiore dei modi a Prandelli. "Te la senti di venire come riserva", gli ha chiesto il ct. Risposta secca di Mattia Destro: "No". Un rifiuto che non è piaciuto al tecnico.

E' andata così, o più o meno così, ed è una storiaccia che risale a qualche giorno fa, a quando Rossi era ancora un papabile e le possibilità che Pepito fosse nei 23 erano alte. Destro avrebbe dovuto aggregarsi al gruppo azzurro come Ranocchia. Come riserva. Non una cosa da leccarsi i baffi, ovvio, ma un modo per esserci comunque. Sarebbe partito per casa azzurri con il punto di domanda appeso alla maglietta: convocato numero 25, sospeso dai dubbi sulle condizioni di Rossi. Ma ha preferito dire no prima ancora di sapere come sarebbe andata. Prima dell'esclusione di Pepito dai 23 e dall'inserimento in lista di Insigne. Chissà, magari Destro adesso ha capito, sa, di avere sbagliato. Magari si starà mordendo le mani pensando di aver perso il treno buono per il suo primo Mondiale. Altro che Rossi: era con Insigne che si stava giocando la "23.ima ora". O magari no: magari Prandelli ha preso una decisione tattica chiamando il napoletano. E comunque il romanista si era già tirato fuori. Dicendo la parola sbagliata: signornò. E addio Brasile.



LA SMENTITA DI DESTRO

L'indiscrezione è stato smentita da Destro attraverso il twitter della Roma: "Per quanto ovviamente dispiaciuto, non ho mai rifiutato alcun ruolo nella Nazionale. Mi metterò subito al lavoro per una grande stagione con la mia squadra e con la Nazionale, che rimane un mio obiettivo primario".