Brasile 2014: il Giappone schiera Pikachu

15:33 - Il Giappone e Alberto Zaccheroni avranno un'arma in più ai prossimi Mondiali in Brasile. L'Adidas, in collaborazione con la federcalcio nipponica, ha presentato la mascotte per la spedizione transoceanica: il famoso Pikachu. Il pokemon sarà stampato sulla divisa con cui la squadra scenderà in campo, oltre che su tutta la collezione dedicata a Brasile 2014. Conoscendo il personaggio, il Giappone si prepara a "tuoni e fulmini" al Mondiale.