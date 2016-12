Brasile 2014, la Francia distrugge il bus usato in Sudafrica

13:19 - I francesi hanno deciso di distruggere il "pullman della vergogna" usato dalla nazionale transalpina quattro anni fa per i Mondiali in Sudafrica 2010. In pochi minuti il bus è stato ridotto ad un ammasso di ferraglia. La Francia spera in questo modo di cancellare il capitolo più traumatico della sua storia, quando fu eliminata al primo turno dopo aver raccolto la miseria di un punto.