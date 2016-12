Nazionale, ecco i 23 convocati da Conte

Nulla da fare per Giacomo Bonaventura: quello riguardante il fantasista del Milan era uno degli ultimi ballottaggi di Conte, risolto a favore di Bernardeschi. Il ct "taglia" dalla lista anche due difensori centrali: sia Astori che Rugani non voleranno in Francia. Questo per portare un attaccante in più, infatti Conte tiene tutti e cinque gli attaccanti. Per la difesa il ct potrà sfruttare la duttilità di Darmian e di De Rossi, entrambi in grado di agire nella difesa a tre.

Scontati i tagli di Zappacosta e Benassi, sorprende la rinuncia a Jorginho: il regista del Napoli sperava di rientrare nella lista di Conte in seguito all'assenza Montolivo (out per il problema al polpaccio, altro 31 maggio amaro per lui dopo quello di due anni fa, quando si ruppe la gamba in amichevole saltando così i Mondiali). La scelta è ricaduta su Sturaro, profilo scelto per le proprietà di corsa e per la capacità di agire come mezzala.