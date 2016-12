L'ItalConte va di corsa: 7,8 chilometri più degli spagnoli

Questi numeri (anche Parolo, De Sciglio, Pellè e Chiellini sopra gli 11 km percorsi) sono il simbolo del successo di Antonio Conte, che sta dimostrando che è possibile dare un'identità tecnica e tattica ad un gruppo anche se si allena una nazionale e si hanno pochi giorni a disposizione.

Questa Italia è lo specchio del carattere e delle idee calcistiche del suo allenatore, per cui l'aspetto fisico è fondamentale: il duro lavoro fatto prima a Coverciano e poi a Montpellier sta dando i frutti sperati, contro la Spagna gli Azzurri hanno tenuto un ritmo altissimo togliendo campo ai maestri del tiqui-taca e correndo per 117,8 chilometri contro i 110 degli avversari. Tradotto significa che ogni giocatore azzurro, in media, si è fatto l'intero campo circa 8 volte in più rispetto a uno spagnolo: un dato che sottolinea lo spirito di sacrificio alla base dell'impresa.