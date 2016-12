Italia, un gol di Pellé stende la Scozia

LA PARTITASulla carta e per le statistiche è solo un'amichevole, ma il match contro la Scozia ricopre una rilevanza fondamentale per Antonio Conte, chiamato entro martedì a rendere nota la lista dei 23 convocati per gli Europei di Francia. Contro i ragazzi di Strachan, sono le classiche prove generali prima delle scelte definitive. L'allenatore salentino si affida al 3-5-2, in cui la difesa della Juve è la grande certezza. A centrocampo esame importante per De Rossi, sempre sofferente al tendine d'Achille, mentre in attacco l'osservato speciale è Eder: l'oriundo, grande protagonista nelle qualificazioni, si è perso per strada con il trasferimento dalla Sampdoria all'Inter e rischia una clamorosa esclusione. Gli scozzesi, unica squadra britannica a non essersi qualificata per gli Europei, sono stati scelti come sparring partners perché per caratteristiche fisiche e di gioco assomigliano molto all'Irlanda rivale nel girone europeo. Nei 10 precedenti 7 vittorie Italia e una scozzese: per la prima volta le due nazionali si affrontano in campo neutro.



Conte cerca risposte e vuole vedere in campo schemi e giocate provate in allenamento. Il più in palla è Antonio Candreva, che a destra è una spina nel fianco e che da fermo conferma la sua pericolosità. Al 7' una doppia e nitida chance per gli Azzurri, ma la punizione di Candreva e la ribattuta di Giaccherini esaltano il numero 4 scozzese Marshall. L'Italia va a sprazzi, il fraseggio e la velocità di palla lasciano a desiderare per diversi minuti e per gli scozzesi, che pensano solo a non prenderle, è facile imbrigliare Pellé ed Eder. Nella seconda metà del tempo le occasioni da gol fioccano, anche se l'imprecisione regna sovrana e Marshall corre solo qualche spavento e nulla più. Sono Candreva e Giaccherini gli uomini più pericolosi, ma peccano nella mira e la Scozia riesce a chiudere il tempo a reti inviolate. Il laziale spicca su tutti per impegno e iniziativa, mentre Darmian è troppo timido ed Eder conferma di attraversare un momento delicato.



L'Italia parte all'attacco anche nella ripresa e solo un guadalinee sciagurato ferma Giaccherini a tu per tu con Marshall per un fuorigioco inesistente. Passano pochi minuti e Pellé trova il guizzo vincente con un tiro a giro dal limite. Poi comincia la girandola dei cambi: uno dopo l'altro entrano Insigne, Bernardeschi, Parolo, Jorginho e Zaza. Le fatiche del lavoro di Coverciano cominciano a farsi sentire, Insigne non nasconde un certo disagio come seconda punta e Bernardeschi rischia la frittata al 33', quando sbaglia un disimpegno e per poco Ritchie non beffa gli Azzurri con l'unico tiro pericoloso degli scozzesi nell'arco dei 90'. Chiellini e compagni, al contrario, non creano più nulla di serio e la gara termina senza particolari sussulti. Ora Conte è chiamato alle scelte: martedì il ct svelerà il nome dei 23 calciatori che proveranno a dare l'assalto a Euro 2016.