Italia-Svezia fra Europei e Mondiali, successi e depressioni

La prima, il 19 giugno 2000 a Eindhoven, terza gara del girone. Azzurri vincenti 2-1, coi gol di Di Biagio e Del Piero (ct Dino Zoff), qualificati per il turno successivo e capaci di arrivare fino alla finalissima, perduta con la Francia col golden gol di Trezeguet nei supplementari. Beffa di una gara che l'Italia all'89' stava vincendo 1-0 e sentiva già sua la Coppa.

La seconda, il 18 giugno 2004, a Oporto, seconda gara del girone. Finì 1-1, coi gol di Cassano e il pareggio col tacco di Ibrahimovic nei minuti finali. Un pareggio che di fatto condannò l'Italia (ct Giovanni Trapattoni) alla eliminazione, l'ultima partita fra Svezia e Danimarca si concluse col pareggio di comodo (alias biscotto): il 2-2 che consentiva a entrambe le squadre di accedere alla fase successiva.



Italia e Svezia poi hanno avuto modo di affrontarsi 6 volte in gare dei gironi di qualificazioni europee, con il bilancio di 3 vittorie degli svedesi, 2 dell'Italia e 1 pareggio.



Per ultimo, i Mondiali. Due le sfide fra Italia e Svezia.

La prima in Brasile nel 1950, con la vittoria svedese per 3-2: Italia fuori dopo le gare del girone, il Mondiale lo avrebbe vinto l'Uruguay.

La seconda in Messico nel 1970, e l'1-0 degli azzurri (gol di Domenghini) fu l'unico segnato dall'Italia nel girone, ma bastò per andare avanti e arrivare fino alla finale col Brasile, dopo aver battuto Messico e Germania nell'indimenticabile 4-3. La finale poi la vinsero Pelè e compagni per 4-1.