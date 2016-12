11 giugno 2016 07:42 Euro 2016, scontri a Marsiglia: un inglese è in fin di vita LʼUefa sta per aprire una procedura per azione disciplinare contro la Russia per gli incidenti che sono accaduti anche allʼinterno dello stadio

Tensione e scontri a Marsiglia dove gli hooligans inglesi e la polizia francese sono venuti nuovamente a contatto all'altezza del Porto Vecchio della città. Un gruppo di tifosi inglesi ha iniziato un lancio di bottiglie che ha coinvolto diversi tifosi russi. Secondo BFM-TV, un inglese si trova in ospedale "tra la vita e la morte". Tafferugli anche dopo il match. Il bilancio è di 31 feriti e 6 fermati.

Il tifoso inglese ricoverato nell'ospedale di Marsiglia sarebbe stato ripetutamente colpito alla testa da un tifoso russo. Lo sostiene il 'Telegraph' che cita un testimone che avrebbe assistito all'aggressione a poche ora dal calcio d'inizio di Inghilterra-Russia nella zona del porto di Marsiglia. Lo stesso testimone ha raccontato di aver assistito all'intervento del personale medico che ha praticato un massaggio cardiaco per rianimare l'uomo che aveva riportato ferite visibile alla testa.



La situazione si è calmata solo dopo l'intervento della polizia francese che con l'utilizzo massiccio di gas lacrimogeni ha disperso i tifosi. Poco prima, secondo quanto ha riferito un testimone alla Bbc, alcuni tifosi inglesi, che sanguinavano, erano stati portati via da poliziotti. C'erano stati anche ripetuti lanci di bottiglie. La situazione si presentava tesa, come anche la notte scorsa quando gruppi di inglesi che avevano assistito in alcuni bar della zona del porto alla partita Francia-Romania erano stati attaccati, sempre secondo la Bbc, da una "trentina di vandali locali, di giovane età".

NUOVI SCONTRI AL VELODROME PRIMA E DOPO IL MATCHNuovi incidenti sono scoppiati all'esterno dello stadio Velodrome. Nel piazzale antistante lo stadio, la polizia francese è stata costretta ad utilizzare i lacrimogeni per disperdere i tifosi. Fischiato l'inno russo dai supporter anglosassoni, in grande maggioranza allo stadio. Alla fine del match si segnalano nuovi scontri tra tifosi: alcuni supporter russi hanno aggredito sostenitori dell'Inghilterra, inferociti per il pareggio in extremis della squadra di Slutsky, già all'interno dello stadio.

IL PREFETTO: "31 FERITI E 6 FERMI"Il prefetto Laurent Nunez ha fatto il punto della situazione dopo i tafferugli di oggi a Marsiglia prima di Inghilterra-Russia. Sei persone sono state fermate e 31 sono ferite, una in modo grave, il tifoso inglese che lotta tra la vita e la morte. I tafferugli più gravi hanno visto coinvolti 500 tifosi, 300 da una parte e 200 dall'altra, in una strada perpendicolare al vecchio Porto.



Ferma presa di posizione del ministro dell'Interno che ha condannato "il comportamento irresponsabile e deliberato di pseudo-tifosi".



INCIDENTI STADIO, PROCEDURA UEFA CONTRO RUSSIA - L'Uefa sta per aprire una procedura per azione disciplinare contro la Russia per gli incidenti che sono accaduti all'interno dello stadio Velodrome. Dopo che nel loro settore era stato lanciato un fumogeno, i tifosi russi hanno reagito travolgendo gli steward e dando vita ad una serie di scontri durate i quali sarebbero rimasti feriti, tra gli altri, anche una donna ed un bambino.