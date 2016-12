Euro 2016, Parolo è pronto per la Spagna: "Giocheremo col fuoco dentro"

Sale la febbre nel ritiro dell' Italia in vista degli ottavi di finale di lunedì sera contro la Spagna campione in carica. A due giorni dalla rivincita della finale di Kiev 2012, intervistato dal sito ufficiale della UEFA, ha parlato Marco Parolo , una delle sorprese più positive della squadra di Conte : "Sarà una partita tosta, difficile, ma ci stiamo preparando bene e giocheremo con il fuoco dentro ".

"Ci stiamo preparando nel migliore dei modi e cercheremo di affrontare la Spagna con entusiasmo e voglia di fare - ha detto il centrocampista della Lazio - ma soprattutto consci del percorso che abbiamo fatto finora. Dovremo essere bravi a portare in campo le nostri armi che sono l’umiltà, la voglia di lottare e sacrificarsi e di seguire un pensiero, che è quello del nostro allenatore".

Lunedì a Parigi Parolo si troverà di fronte, padrone del centrocampo delle Furie Rosse, Andrès Iniesta, che l'azzurro stime tantissimo: "E’ un giocatore straordinario. Uno dei miei idoli da sempre perchè lui giocava già ad alti livelli quando io dovevo ancora arrivarci. Sarà un’emozione grandissima per me affrontarlo. Un giocatore così però si può fermare solo lavorando di squadra, tutti insieme. Singolarmente è talmente forte che si fa davvero fatica. Se ci riusciremo, potremo limitare quello che è un giocatore incredibile per la Spagna".