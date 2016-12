Euro 2016: Francia e Germania, non potete fallire

Alle 15 a Lione la Francia di Deschamps sfida l'Irlanda. I Bleus, primi nel girone A, non hanno convinto del tutto nella prima fase con due vittorie sofferte su Romania e Albania, e il pari con la Svizzera, e devono fare attenzione contro un Eire modesto tecnicamente ma dotato di aggressività, fisico e orgoglio come mostrato nel match vinto 1-0 a Lille contro l'Italia. La Francia spera finalmente in una gara di livello delle stelle Pogba e Griezmann: arbitra Nicola Rizzoli.



Alle 18 a Lille la Germania affronta la Slovacchia. I tedeschi, campioni del mondo in carica e forti candidati ad arrivare fino in fondo, hanno mantenuto la porta inviolata nella prima fase ma non hanno brillato, mettendo soprattutto in evidenza uno scarso feeling col gol (solo 3 reti a fronte di tantissime occasioni create). Gli slovacchi sono passati come una delle migliori terze grazie al successo sulla Russia e al pari con l'Inghilterra e come al solito si affidano all'organizzazione difensiva e alle invenzioni della stella Marek Hamsik.



Chiude il programma la sfida di Tolosa delle 21 tra Ungheria e Belgio. I magiari sono la più grossa sorpresa del torneo, sono passati come primi nel gruppo F davanti a Islanda e Portogallo e sono ancora imbattuti. I Diavoli Rossi, partiti tra le favorite, sono usciti ridimensionati dalla sconfitta al debutto con l'Italia ma poi hanno battuto Irlanda e Svezia ritrovando un po' di autostima. Nainggolan e compagni non vogliono fermarsi anche se non possono permettersi di sottovalutare un'Ungheria tutt'altro che arrendevole.