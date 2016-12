28 agosto 2016 23:51 Serie A: Cagliari-Roma 2-2, Sassuolo e le genovesi in vetta con la Juve Vincono anche Fiorentina, Torino e Udinese

Nella seconda giornata di serie A, il Cagliari ferma la Roma sul 2-2. Il Sassuolo vince anche con il Pescara (2-1) e raggiunge la Juventus a punteggio pieno, insieme alla Sampdoria (2-1 all'Atalanta) e al Genoa (3-1 esterno al Crotone). Il Torino batte 5-1 il Bologna, con Belotti protagonista con una tripletta. Vince di misura la Fiorentina sul Chievo, 2-0 dell'Udinese sull'Empoli. Nel pomeriggio, Inter-Palermo 1-1.

LAZIO-JUVENTUS 0-1 - Nell'anticipo della seconda giornata di campionato, la Juventus passa in casa della Lazio e si conferma in testa a punteggio pieno (sei punti su sei). All'Olimpico finisce 1-0 per la squadra di Allegri, che dopo un primo tempo sottotono cambia marcia nella ripresa. A decidere la partita è un gol di Khedira (assist di Dybala), che al 66' supera Marchetti con un preciso destro all'angolino.

NAPOLI-MILAN 4-2 - Nel secondo anticipo della seconda giornata di Serie A, il Napoli trova la prima vittoria in campionato battendo 4-2 il Milan al San Paolo al termine di un match spettacolare. Primo tempo di marca azzurra, con la doppietta di Milik (18' e 33') che sembra mettere in ginocchio i rossoneri. La squadra di Montella reagisce nella ripresa e nel giro di 4' trova il pari con Niang e Suso. Poi doppietta di Callejon al 74' e al 94'. Rossi a Kucka e Niang.

INTER-PALERMO 1-1 - L'Inter deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Dopo la sconfitta col Chievo, a San Siro la squadra di De Boer non va oltre l'1-1 col Palermo. Nel primo tempo i nerazzurri si svegliano solo dopo mezz'ora e hanno diverse occasioni, ma non riescono a segnare. Nella ripresa poi Rispoli sblocca la gara al 48' grazie a una deviazione di Santon, poi Icardi pareggia i conti al 72' di testa.

CAGLIARI-ROMA 2-2 - La macchia-Porto dell'Olimpico non è cancellata. La Roma non riesce a vincere al Sant'Elia nonostante il doppio, pesante, vantaggio. Mai dare per morto il Cagliari di Rastelli, in grado di recuperare da 2-0 a 2-2 nei minuti finali. Vantaggio giallorosso al 5' con Perotti, su rigore. Il raddoppio ad inizio ripresa, con Strootman. Poi lo show dei padroni di casa: prima Borriello, poi il colpo di testa di Sau per il pari di testa.

CROTONE-GENOA 1-3 - Come sette giorni fa contro il Cagliari: nella seconda giornata di Serie A il Genoa supera 3-1 in rimonta il Crotone. Ci pensa Palladino a spaccare il match dell'Adriatico nel primo tempo, con il primo storico gol calabrese nel massimo campionato. Nella ripresa il copione cambia: Gakpé firma il pari, quindi una bella doppietta di Pavoletti (che festeggia nel migliore dei modi la prima chiamata in Nazionale) sancisce la vittoria degli ospiti.

FIORENTINA-CHIEVO 1-0 - Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che supera il Chievo nella seconda giornata. Al Franchi finisce 1-0 per la squadra di Paulo Sousa, che conquista i tre punti grazie al colpo di testa di Sanchez sugli sviluppi di un calcio d'angolo (29'). I veneti provano a reagire nella ripresa ma senza troppa convinzione, è anzi la Viola ad avere la chance per il 2-0 con Ilicic, che colpisce una traversa all'80'.

SAMPDORIA-ATALANTA 2-1 - La Sampdoria batte 2-1 in rimonta l'Atalanta e resta a punteggio pieno dopo due giornate. A Marassi succede tutto nel primo tempo e a colpire per primi sono i bergamaschi, in gol al 21' con Kessie. La reazione della Samp non si fa attendere. Al 35' Raimondi stende Muriel in area e Quagliarella firma l'1-1 su rigore. Al 42' la squadra di Gasperini resta in dieci per l'espulsione di Carmona e al 45' Barreto di testa firma il definitivo 2-1.

SASSUOLO-PESCARA 2-1 - Periodo d'oro per il Sassuolo. Dopo la qualificazione ai gironi d'Europa League, per i neroverdi è arrivata la seconda vittoria su due in campionato: Pescara battuto 2-1 in casa e vetta della classifica. Per la squadra di Di Francesco trenta minuti di sofferenza prima del gol del vantaggio di Defrel (38'). Nella ripresa il sigillo di Berardi (67') e nel finale il gol della bandiera per i biancoazzurri firmato da Manaj (80').

TORINO-BOLOGNA 5-1 - Nella seconda giornata di Serie A il Torino di Sinisa Mihajlovic dimostra di aver già dimenticato il ko con il Milan e sconfigge con un roboante 5-1 un Bologna mai in partita grazie alla tripletta di Belotti (che si fa parare ancora una volta un rigore nel finale) e ai gol di Martinez e Baselli. Di Taider, invece, il momentaneo pari dei felsinei. I granata, con questo successo, raggiungono proprio i rossoblù a 3 punti in classifica.

UDINESE-EMPOLI 2-0 - Un gol lampo di Felipe e uno al 95' di Perica decidono la sfida del Friuli tra Udinese ed Empoli nel secondo turno di Serie A, ma la palma del migliore in campo va sicuramente a Karnezis. E' infatti il portiere greco l'assoluto protagonista del match con almeno 4 miracoli che negano la rete e Gilardino e soci. Per i toscani, rimasti in dieci dal 73' per un rosso diretto a Laurini, anche un palo colpito da Saponara nel primo tempo.