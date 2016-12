Serie A, la Roma si butta via: rimonta Cagliari, è 2-2

I fantasmi della Champions sono sui volti dei giocatori e i segni si vedono fin dall'uscita dagli spogliatoi: la fascia di capitano non è sul braccio di De Rossi ma su quello di Florenzi. Poi le scelte: Dzeko si siede in panchina, Bruno Peres va sulla sinistra. Il Cagliari mantiene la propria identità: Rastelli sceglie il 4-3-1-2 col giovanissimo Barella a lavorare sulla trequarti.



L'inizio è choc per i padroni di casa: sul piano dell'approccio Spalletti nei primi 5' ritrova subito grinta e meccanismi. Bruno Peres fulmina Storari dopo 55 secondi, ma trova l'esterno della rete. Al 5' Isla combina il pasticcio, stendendo El Shaarawy: rigore, il terzo in due partite per la Roma. Il tris di Perotti è quasi scontato. Il vantaggio però non giova ai giallorossi. La manovra si intoppa, Spalletti si arrabbia e la coppia Manolas-Vermaelen non dà certezze. La Roma del primo tempo costruisce solo una palla gol, al 14', quando Salah manda largo un piatto comodo. Di Gennaro sa muovere la palla e creare occasioni, Borriello fa male trovando spazi soprattutto dalla parte di Manolas, ma non solo. Szczesny è bravissimo a dirgli di no, ma è il palo il vero aiutante fidato del portiere polacco, sul colpo di testa a botta sicura proprio di Borriello al 43'.



Anche nella ripresa la partenza della Roma è sprint, lanciata anche dall'ingresso di Dzeko per uno spento El Shaarawy. Il gol arriva dopo un minuto ed è una piccola perla: lancio di Salah, sponda del bosniaco e botta ravvicinata di Strootman. L'olandese torna a segnare in Serie A dopo due anni e mezzo (ultimo gol in A il 18 gennaio 2014, Roma-Livorno). Ma il gol non chiude la partita. Perché i giallorossi non hanno il pallino del gioco e dietro sono vulnerabili. Al 56' Borriello riapre il match: gran giocata in area di Sau che mette a sedere De Rossi, Szczesny para ma sulla respinta il bomber è implacabile.



Il Sant'Elia si gasa: il ritorno in A merita una notte show. Lo spauracchio più grande, però, è Dzeko. Che gioca forse i 45' migliori da quando veste la casacca della Roma. Solo Storari decide che no, non sarà una serata firmata Bosnia. L'ex portiere della Juve dice no anche a Bruno Peres. Le occasioni ci sono, tante, per i giallorossi. Ma il predominio del campo, quello no. Perché il Cagliari è una splendida orchestra diretta da Di Gennaro. Le catene di destra e sinistra, con Murru-Ionita e Isla-Padoin, funzionano a meraviglia e costringono Spalletti a mettersi col 3-5-2.



Al 78' Sau segna: delirio, ma è fuorigioco, giustamente segnalato. Ma sono solo le prove generali. Il pareggio si materializza all'87': pennellata di Isla dalla destra e proprio Sau, il più piccolo, svetta di testa (un po' come Zola, una decina di anni fa, contro la Juve). Gol, delirio, pareggio. Le emozioni non finiscono, la Roma prova a buttarsi in avanti, Florenzi sfiora il 2-3. Sfiora, appunto. Spalletti si getta a terra per la disperazione: finisce 2-2. I giallorossi devono ancora ritrovarsi.