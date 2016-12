Serie A, Sassuolo-Pescara 2-1, Berardi segna sempre

LA PARTITATrentotto minuti di sofferenza e poi il guizzo del giocatore di classe: ecco la fotografia del primo tempo del Sassuolo. L'inizio dei neroverdi, dopo le fatiche di Europa League, è al rallentatore e il Pescara ne approfitta. Per la formazione di Oddo un'altra partenza sprint, ma rispetto alla sfida di una settimana fa contro il Napoli i gol non arrivano. Le occasioni non mancano, ma Consigli è vigile. In particolare sul bel tiro di Caprari dopo neanche due minuti di gioco. Tanto possesso possesso palla (quasi il 65% dopo trenta minuti), ma i delfini biancoazzurri non sfondano: le conclusioni di Memushaj e Brugman finiscono a lato di poco. Al 37' arriva la sveglia per i padroni di casa con il primo tiro verso la porta: la punizione di Berardi gira poco e si spegne sul fondo. Il gol che punisce il Pescara, come detto, arriva un minuto più tardi: palla in verticale per Defrel che controlla, rientra, lascia sul posto Brugman e fulmina Bizzarri sul primo palo. Un tiro secco e preciso, un colpo da biliardo in buca d'angolo.



La ripresa vede un Sassuolo più convincente forte del vantaggio e il protagonista è Berardi. Al 54' scalda il piede con un missile che sfiora la traversa e al 67' trova la via del gol con una conclusione di controbalzo. Settimo sigillo in sei partite per il bomber in questo fantastico avvio di stagione. Tra Europa League e Serie A il giovane attaccante ha sempre gonfiato la rete. Quarantesimo gol in Serie A per lui che è il più giovane italiano (22 anni e 27 giorni) a riuscirci dal 1994-1995, il secondo in assoluto dopo Pato (21 anni 1 mese 14 giorni).



Con i tre punti in tasca la formazione di Di Francesco si rilassa un po' troppo e il Pescara rientra in partita. Merito di Manaj che cinque minuti dopo il suo ingresso in campo firma il suo primo gol in Serie A facendosi trovare pronto sul cross di Mitrita, anche lui subentrato. I neroverdi rischiano grosso con l'attaccante albanese che sfiora la clamorosa doppietta, ma Consigli è bravo in uscita. Così come blinda la porta nel recupero sul missile di Zampano. Finisce 2-1 e il Sassuolo vola in testa: i neroverdi hanno tutti i mezzi per stupire. Difesa solida, centrocampo di qualità e un attacco spumeggiante.