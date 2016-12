Serie A: Sampdoria da rimonta, l'Atalanta si sgonfia

28 agosto 2016 23:53 Serie A: Sampdoria da rimonta, lʼAtalanta si sgonfia I blucerchiati vincono 2-1 a Marassi: bergamaschi avanti con Kessie, poi ci pensano Quagliarella e Barreto. Espulso Carmona

La Sampdoria batte 2-1 in rimonta l'Atalanta e resta a punteggio pieno dopo due giornate. A Marassi succede tutto nel primo tempo e a colpire per primi sono i bergamaschi, in gol al 21' con Kessie. La reazione della Samp non si fa attendere. Al 35' Raimondi stende Muriel in area e Quagliarella firma l'1-1 su rigore. Al 42' la squadra di Gasperini resta in dieci per l'espulsione di Carmona e al 45' Barreto di testa firma il definitivo 2-1.

LA PARTITAParte forte l’Atalanta, al tiro da fuori area con Gomez al 3’ e Kurtic al 6’: entrambi i tiri finiscono sul fondo, ma dimostrano la volontà della squadra di Gasperini di giocarsi la partita. La Samp replica con un destro dal limite di Muriel di poco a lato. Al 23’ Gomez si presenta davanti a Viviano ma sbaglia la misura del pallonetto, graziando i blucerchiati. Quattro minuti dopo, il vantaggio bergamasco: punizione del solito Gomez respinta da Quagliarella, Kessie si avventa sul pallone e segna di sinistro il suo terzo gol in due gare. Al 27’ è 1-0 Atalanta. La Samp reagisce alla grande: al 31’ Muriel centra il palo in diagonale. Al 34’ il colombiano scatta in area e Raimondi lo atterra causando il rigore. Quagliarella è freddo dal dischetto e firma l’1-1. Al minuto 42 Carmona, già ammonito, entra in ritardo su Linetty rimediando il secondo giallo. Espulsione contestata dagli atalantini che non hanno però neanche il tempo di risistemarsi: tre minuti dopo, infatti, Muriel serve un pallone delizioso che Barreto deve solo spingere in rete di testa per il 2-1 blucerchiato.



La ripresa offre meno emozioni: Gasperini decide di mantenere l’equilibrio inserendo Konko per Paloschi, ma riduce drasticamente la pericolosità offensiva, favorendo la gestione blucerchiata del vantaggio. Accade davvero poco: da segnalare un tiro da fuori area di Quagliarella bloccato da Sportiello al 55’ e uno, con simile esito, di Praet al quarto minuto di recupero. L’unica vera palla-gol dell’Atalanta, all’84’, è vanificata dal fuorigioco di Zukanovic che, di testa, aveva costretto a una gran parata Viviano. La Samp resta così a punteggio pieno, l’Atalanta recrimina per il rosso a Carmona che ha costretto la squadra di Gasperini all’inferiorità numerica per tutta la ripresa.

LE PAGELLEMuriel 7,5 - Grande avvio di campionato: decisivo a Empoli con il gol, decisivo stasera con il rigore procurato e l’assist per Barreto. E prende anche un clamoroso palo sullo 0-1. E’ l’uomo in più di questa Samp.



Barreto 7 - Un altro che doveva partire e si rivela invece elemento chiave della squadra. Nessuno nella Samp contrasta come lui, e si mettte anche a segnare…



Alvarez 5,5 - Non ripete la buona prova di Empoli, incide poco e, a parte un tiro fuori bersaglio al 41’, non si fa vedere granchè.



Raimondi 5 - Cerca di limitare Muriel ma è un compito arduo: il colombiano è troppo veloce, e infatti finisce per provocare il rigore del pari.



D'Alessandro 6,5 - Corre tantissimo, impegna Pavlovic e prova a ispirare i compagni, ma l’uscita di Paloschi leva il bersaglio dei suoi cross. Comunque l’ultimo a mollare.