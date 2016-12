Serie A: Torino esagerato, Bologna annichilito

LA PARTITANel Torino esordio dal primo minuto per gli ex romanisti Leandro Castan e Iago Falque, schierato in attacco nel tridente con Ljajic e Belotti. Modulo speculare (4-3-3) per il Bologna di Donadoni: in avanti spazio a Rizzo e Verdi a supporto di Destro. Belotti sblocca la gara al 28' con un colpo di testa ravvicinato su cross di De Silvestri. Tre minuti dopo Taider ruba palla a Baselli, si invola centralmente e, dal limite, lascia partire un destro che si infila sul secondo palo. I granata non ci stanno e al 38' raddoppiano con Belotti che, nuovamente servito da De Silvestri, tiene a bada Oikonomou e fredda Mirante con il destro.



Nella ripresa il copione non cambia e al 53' Martinez, subentrato all'infortunato Ljajic, sigla il tris appoggiando in rete l'assist di tacco di Benassi che devia il traversone di Iago Falque. Mirante è poi decisivo ancora sul venezuelano ma non può nulla all'80' quando da un errore difensivo rossoblù, il neo-entrato Boyé regala a Baselli la palla del 4-1. Nel finale ancora Belotti protagonista: prima subisce l'ingenuo fallo di Pulgar in area ma si fa ipnotizzare da Mirante dagli undici metri, poi trova il tris infilando da pochi passi il cross di Molinaro. E' il riscatto per il Gallo che porta a casa il pallone del match. Il Bologna esce con le ossa rotte.