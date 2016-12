Castrogiovanni a Premium: "Lomu ha cambiato il rugby"

Ecco l'omaggio di Martin Castrogiovanni a Jonah Lomu : " Ha cambiato il rugby alla grande. Era un esempio , tutti volevano essere lui: atleticamente era incredibile, inoltre è stato il simbolo degli All Blacks " le parole in esclusiva a Premium Sport. Il pilone azzurro ha ricordato anche l'incontro in campo nel 2002: " Vederlo dal vivo , dopo averlo visto per anni in televisione, è stato il realizzarsi di un sogno ".

Nel ricordo di Castrogiovanni anche la forza atletica di Lomu: "E' stato uno dei primi uomini oltre i 100 chilogrammi a correre così veloce, ha cambiato il modo di essere un trequarti". Poi un accenno alla malattia dell'ex rivale: "Purtroppo aveva questo problema, anche dopo la seconda operazione non stava molto bene e a soli 40 anni ci ha lasciato".

Castrogiovanni oggi gioca al Racing 92, club di Parigi, e si è soffermato anche sulla difficile situazione della città dopo i recenti attacchi terroristici: "C'è molta tristezza, quello che è successo è gravissimo. La gente va in giro con paura, forse sospenderanno le partite di Parigi: purtroppo io non potrò giocare perché sono appena tornato da un infortunio". Infine, un messaggio di speranza: "Penso che da parte nostra debba essere un piacere scendere in campo per questa gente, per dimostrargli che la vita va avanti, per onorare le vittime e per far sì che passi la paura".