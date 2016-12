Ruffini-Ponselé, è finita: rottura con comunicato ufficiale

Dalle lacrime per i successi mondiali e per la richiesta di matrimonio sul podio che ha commosso mezzo mondo al comunicato congiunto che annuncia la conclusione della storia d'amore. Dal primo agosto sono passati poco più di tre mesi, ma per Simone Ruffini e Aurora Ponselè è già tutto finito. Niente nozze, niente lieto fine. Per la coppia di nuotatori azzurri ora l'unico obiettivo in comune sono le prossime Olimpiadi di Rio.