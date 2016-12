Red Hook Criterium: bici senza freni e maxi caduta spettacolare

Follia e paura alla partenza del Red Hook Criterium di New York, l'urban race più spettacolare del mondo con bici a scatto fisso. I 375 ciclisti iscritti sfrecciano, senza freni, lungo un circuito di 1,13 km da ripetere 26 volte. La caduta è sempre dietro l'angolo e questa volta è andato in terra metà gurppo pochi metri dopo il via. Tutta colpa di una moto dell'organizzazione piantata al centro della strada. Alcuni sono riusciti ad evitarla per un pelo, altri proprio no così la gara è stata sospesa.



Poi alla ripartenza la vittoria è andata allo spagnolo Elbusto Ainara. Terza posizione per l'italiano Reati Vittoria dietro lo statunitense Duban Ash.