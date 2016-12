Pellegrini: "Prima un podio a Tokio poi le nozze"

Federica ammette al settimanale del gruppo Mondadori di essere una di quelle fidanzate che ha ceduto alla tentazione di guardare nel cellulare del suo uomo: "Io sono la più gelosa dei due, è un tratto del mio carattere". E come immagina il suo matrimonio? "L`abito sarà rigorosamente bianco, ci saranno le rose perché mi piacciono e la cerimonia sarà in chiesa". Tra dieci anni come si immagina? "Quasi 40enne! Ho sempre desiderato costruire una famiglia con Filippo, quindi diventare madre è un progetto per il nostro futuro. Non vorrei una famiglia perfetta, ma ci terrei che fossimo uniti da valori solidi".



Alle indiscrezioni che la vedono impegnata in futuro nel mondo della moda la Pellegrini risponde cosi: "Vorrei imparare le tecniche per disegnare i modelli. Magari creare un marchio di scarpe e dargli il mio nome". Si è mai chiesta chi sarebbe oggi Federica Pellegrini se non fosse diventata un`icona del nuoto? "È difficile rispondere. Da piccola volevo fare l`ar­cheologa, poi ho scoperto la piscina. Mi considero una donna molto fortunata perché nella vita mi sono sentita spesso al posto giusto nel momento giusto, come se stessi seguendo una strada già segnata. È una sensazione bella e strana allo stesso tempo".