Pellegrini, piscina bollente: "Stavo per svenire"

La piscina bollente, il rischio di un malore, la paura di veder vanificati i propri sforzi per il Mondiale di nuoto in programma ai primi di agosto. Non è stato un allenamento come gli altri quello sostenuto in mattinata dalla campionessa azzurra Federica Pellegrini che, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha manifestato tutto il suo disappunto per la situazione trovata in vasca: "Dopo essere quasi svenuta per l'acqua troppo calda (30 gradi) questa mattina durante l'allenamento, chiedo ufficialmente aiuto alla Federnuoto e al Comune di Verona per raffreddarla e non pregiudicare la mia preparazione e quella degli altri atleti in vista dei mondiali di Kazan".